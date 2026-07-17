وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لدعم مستشفى العريش

أكد الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات، اليوم الجمعة، إلى مستشفى العريش العام؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق.

وأوضح الدكتور حسام أبو القاسم مدير مستشفى العريش العام، في بيان صحفي، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبًا من أطباء الجامعات في تخصصات الجهاز الهضمي، والعظام، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأورام، والرمد، والتخدير، والأشعة، وجراحة التجميل، وجراحة المسالك، وأمراض الدم.

وأضاف أنه سيستمر وصول أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق، في مختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة؛ لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحي، بالإضافة إلى أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية.

وأوضحت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة تضم تخصصات: الجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، وطب الأورام، وجراحة العظام، والرمد، والتخدير، والأشعة، وجراحة التجميل، وجراحة المسالك، وأمراض الدم.