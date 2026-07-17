رجلان من بين 8 يدفعان ببراءتهما من التخطيط لمهاجمة فعالية رياضية في البيت الأبيض

دفع اثنان من بين ثمانية رجال يواجهون اتهامات في قضية مؤامرة مزعومة لاستخدام طائرات مسيرة وقناصة لمهاجمة عرض فنون القتال المختلطة الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامته في حديقة البيت الأبيض، ببراءتهما من تهم التآمر الفيدرالية، اليوم الخميس.

ومثل تايسن بروبر /19 عاما/، من بلدة دانفيل بولاية أوهايو، وتشاندلر سكاجز /21 عاما/، من بلدة تشابمانفيل بولاية وست فرجينيا، أمام قاضي المحكمة الإقليمية الأمريكية إدموند سارجوس جونيور في ولاية أوهايو، حيث جُمعت القضية في محكمة واحدة. وكان الاثنان يرتديان ملابس السجن ومقيدين بالأغلال أثناء الجلسة.

ويواجه المتهمان، إلى جانب المتهمين الستة الآخرين، تهمتي التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين، والتآمر لارتكاب جريمة قتل داخل أراض تابعة للحكومة الفيدرالية وقتل مسؤول فيدرالي.

وحدد القاضي سارجوس يوم 14 سبتمبر موعدا لبدء المحاكمة.

ولا يزال من غير الواضح استنادا إلى سجلات المحكمة مدى اقتراب المهاجمين المزعومين من امتلاك القدرة على تنفيذ الخطة التي يتم اتهامهم بتدبيرها.

وقال إريك بريم، محامي سكاجز ، في بيان، إن مكتبه لا يزال في المراحل الأولى من مراجعة القضية، "لكن هناك مسألة واحدة باتت واضحة بالفعل، وهي أنه يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين خطورة الجرائم المزعومة وبين سذاجة السيد سكاجز وقلة خبرته وضعف تقديره للأمور".