الخارجية التونسية: انطلاق أعمال بناء أكاديمية الباجى قايد السبسي للدبلوماسية

انطلقت اليوم أعمال بناء "أكاديمية الباجي قايد السبسي للدبلوماسية والعلاقات الدولية"، التي كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي قد أشرف على وضع حجر أساسها ، يوم 3 مايو الماضي تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية ، في بيان لها اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون التونسي - الصيني الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتهدف هذه الأكاديمية التي تضم عدة أقسام إلى تخريج دبلوماسيين تونسيين وأجانب من مستوى عال ، ومواكبين لمستجدات العلاقات الدولية ومقتضيات الدبلوماسية الحديثة.

يذكر انه تم إقرار تسمية الأكاديمية على اسم الرئيس التونسي الراحل خلال اشراف محمد الناصر رئيس الجمهورية المؤقت على اختتام فعاليات الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، يوم 2 أغسطس الجاري.