 كروز أزول يقفز إلى المركز السادس في الدوري المكسيكي - بوابة الشروق
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كروز أزول يقفز إلى المركز السادس في الدوري المكسيكي

د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:17 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:17 ص

صعد فريق كروز أزول إلى المركز السادس في الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على أطلس جوادالاخارا 3 / 1 فجر اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة التي شهدت أيضا فوز باتشوكا على بويبلا 4 / صفر.

ورفع كروز أزول رصيده إلى ثماني نقاط بينما تجمد رصيد أطلس جوادالاخارا عند تسع نقاط في المركز الخامس.

وتقدم كروز أزول بثلاثة أهداف سجلها أوربيلين بينيدا في الدقيقة 26 وإدجار زالديفار (الهدفان الثاني والثالث) في الدقيقتين 45 و48 ثم رد أطلس جوادالاخارا بهدف وحيد سجله خورخي سيجورا في الدقيقة 71 .

أما باتشوكا، فقد حسم مباراته أمام بويبلا بأربعة أهداف نظيفة سجلها فيكتور جوزمان وخورخي هيرنانديز وروماريو ابارا ولويس شافيز في الدقائق السابعة و45 و55 و75 .

ورفع باتشوكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد بويبلا عند نقطة واحدة في المركز الأخير.


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