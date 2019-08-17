المكسيك تعتقل متطرفا في مركز احتجاز للمهاجرين وتسلمه إلى واشنطن

أعلنت المكسيك إلقاء القبض على مواطن أمريكي في مركز احتجاز للمهاجرين للاشتباه بدعمه جماعات متطرفة قبل أن ترحله إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي، وفقا لقناة "الحرة " الأمريكية،اليوم السبت،إن جهاز الانتربول كان قد أصدر نشرة زرقاء بحق الرجل الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" له للاشتباه بنشره موادا تحض على دعم التطرف على الإنترنت.

وأشار المكتب إلى أنه جرى اعتقال الرجل في مركز احتجاز للمهاجرين في بلدة هيوهيوتان بولاية تشياباس الجنوبية بالقرب من الحدود المكسيكية الجواتيمالية، موضحا أن الرجل خضع لجلسة استماع في مركز الاحتجاز، ثم تم ترحيله بالطائرة إلى واشنطن.

وتستخدم هذه المراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بشكل مؤقت، حيث تقوم سلطات الهجرة المكسيكية بمعالجة قضاياهم.