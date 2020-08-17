باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 289 ألفا و215 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 289 ألفا و215 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 6175 حالة.

ولفتت القناة الباكستانية إلى تسجيل 126 ألفا و182 حالة إصابة في إقليم "السند"، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين بإقليم "البنجاب" 95 ألفا و447 حالة، فيما أعلنت سلطات إقليم "بلوشستان" تسجيل 12 ألفا و295 حالة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.