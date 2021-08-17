 محافظ مطروح يناقش تنظيم سير «البيتش باجي» حرصا على سلامة المواطنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ مطروح يناقش تنظيم سير «البيتش باجي» حرصا على سلامة المواطنين

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 11:12 ص

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كيفية السيطرة على البيتش باجي؛ حرصا على سلامة المواطنين ومراجعة التراخيص وتحديد مناطق سيرها، ومقترح أهمية تنظيم وتيسير الحركة المرورية بموقف السيارات بمدخل مدينة مرسى مطروح، مع الالتزام بالضوابط المحددة باعتباره واجهة مدخل مدينة مرسى مطروح السياحية.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح بمكتبه، اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح؛ للتأكيد على التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن لتحقيق الصالح العام مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كما تم تناول اللقاء عدد من الموضوعات ومنها التأكيد على جهود السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط الأمني والمروري بالشارع المطروحي والتيسير على المواطنين مع إعلاء سلطة القانون.

وأكد مدير أمن مطروح، أنه سيتم الدعم بعناصر إضافية لمرور مطروح لتيسير الحركة المرورية داخل مدينة مرسي مطروح والطريق الدولي، وتم مناقشة جهود إدارة المرافق مع التاكيد على التعاون في تحقيق الانضباط بالشارع المطروحى والوقوف على الإشغالات والتعديات ومواجهتها بكل حزم.


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