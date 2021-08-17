هونج كونج تضاعف فترة الحجر الصحي للعائدين من معظم الدول

ضاعفت هونج كونج فترة الحجر الصحي التي تفرضها على المقيمين الحاصلين على اللقاح العائدين من معظم الدول، داخل الفنادق، إلى أسبوعين على الأقل، لتنهي بذلك فترة لم تدم طويلا، تم خلالها تطبيق قواعد سفر أكثر مرونة، ما أدى إلى غزارة في تدفق رحلات الطيران وحجوزات الفنادق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن الرئيسة التنفيذية للبلاد، كاري لام، قولها في إفادة صحفية، اليوم، إن الحكومة لن تقبل بعد الآن بنتائج الاختبارات التي تثبت أن الشخص لديه أجسام مضادة تكافح إصابته بالعدوى، من أجل خفض فترة الحجر الصحي إلى أسبوع واحد بالنسبة للوافدين الجدد من الأماكن ذات معدلات الخطورة المتوسطة.

وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من تشديد القيود المفروضة على المسافرين القادمين من 16 دولة، من بنيها الولايات المتحدة، التي ضاعفت فترات الحجر الصحي لديها إلى ثلاثة أسابيع.

ويعكس هذا التحول المفاجئ في القيود المفروضة، الخوف من إعادة الفتح فيما يتزايد انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا "كوفيد-19" شديدة العدوى في جميع أنحاء العالم.

وينتج ذلك عن المزيد من عدم اليقين، ما يزيد من مخاطر التقليل من جاذبية هونج كونج كمقصد تجاري. ونفذت المدينة قواعد جديدة للسماح بدخول الزوار من جميع الأماكن ما عدا عشرة دول في 9 أغسطس الجاري.

وعلقت هونج كونج بين رغبتها في إعادة الفتح وعدم التسامح مطلقا مع أي حالة من حالات كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، أعلن منافسها التجاري التقليدي سنغافورة عن خطط لتخفيف القيود المفروضة على الحياة اليومية بسبب كوفيد-19 ، والبدء في تخفيف الرقابة على الحدود تدريجيا، بسبب معدلات التطعيم التي صنفتها من بين أفضل الدول على مستوى العالم.