 دراغي: نعمل مع الشركاء الأوروبيين لحل أزمة أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دراغي: نعمل مع الشركاء الأوروبيين لحل أزمة أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 5:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أغسطس 2021 - 5:20 ص

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن بلاده تعمل مع الشركاء الأوروبيين لحل الأزمة في أفغانستان، فضلا عن حماية حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الإثنين، أن دراغي، أعرب في بيان له، عن الشكر للقوات المسلحة على العمليات التي تتيح إرجاع مواطنينا المتمركزين في أفغانستان إلى إيطاليا.
وشدد رئيس الوزاء الإيطالي، على التزام إيطاليا بحماية المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع مهمتنا، وقال إنه "على اتصال دائم بوزيري الدفاع لورينزو غويريني والخارجية لويجي دي مايو، بهذا الشأن".
وخلص دراغي، إلى القول مجددا إن "إيطاليا تعمل مع شركاء أوروبيين لإيجاد حل للأزمة تحمي حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة".

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