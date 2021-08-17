تمكنت ألمانيا من إجلاء 7 أشخاص من العاصمة الأفغانية كابول، فيما تواصل جهودها لإجلاء آخرين من هناك بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد.

وذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية حول آخر المستجدات على الصعيد الأفغاني، بأنه تم إجلاء السبعة أشخاص على متن رحلة جوية من كابول ليلة أمس /الإثنين/.

وأضاف أنه نظرًا للظروف الفوضوية في المطار والتبادل المنتظم لإطلاق النار عند نقطة الوصول، لم يكن من المؤكد الليلة الماضية أن المواطنين الألمان الآخرين وغيرهم من الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى المطار دون حماية الجيش الألماني.

وتابع "لم يسمح الشركاء المسؤولون عن الأمن في المطار بدخول الأشخاص إلى الجزء المدني من المطار.. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت الطائرة إلى مغادرة كابول مرة أخرى بعد وقت قصير بسبب المتطلبات الأمنية للشركاء".

وأكد أنه نظرًا للوضع الخطير للغاية على طرق الوصول إلى المطار، لا سيما في المساء والليل، فإننا نعمل بجد لجعل إجلاء باقي الأشخاص ممكنًا في غضون الساعات القليلة القادمة، وذلك بدعم من القوات الألمانية التي وصلت الآن إلى كابول.