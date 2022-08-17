 تركيا وإسرائيل تعلنان رسميا إعادة تبادل السفراء - بوابة الشروق
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تركيا وإسرائيل تعلنان رسميا إعادة تبادل السفراء

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 3:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 3:46 م
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن تركيا وتل أبيب أعادتا رسميًا عملية تبادل السفراء، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء.

وكتبت في تغريدتها: «جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد، والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين».

وبحسب الحكومة الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: «استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي، وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لمواطنينا، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم».

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