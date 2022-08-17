تركيا وإسرائيل تعلنان رسميا إعادة تبادل السفراء

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن تركيا وتل أبيب أعادتا رسميًا عملية تبادل السفراء، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء.
وكتبت في تغريدتها: «جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد، والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيرين».
وبحسب الحكومة الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: «استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي، وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لمواطنينا، سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم».