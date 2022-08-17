قال أحمد حسام ميدو مهاجم ومدرب الزمالك الأسبق، إنه حال صحة أنباء تعاقد الأبيض مع إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري، فستكون بمثابة "ضربة معلم".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "المحور": "سيكون إضافة كبيرة، فهو قادر على اللعب في أكثر من مركز، ويمتلك سرعات كبيرة، ويبذل مجهودًا كبيرًا جدًا في الملعب".

وأردف: "نداي سيخدم طريقة فيريرا، خاصة في الهجمات المرتدة بسبب سرعاته، هو لاعب يجيد الالتزام بالأدوار الدفاعية وهداف وصغير السن، لاعب محترف ورائع".

وأتم: "إذا تعاقد الزمالك معه بالفعل، فمن طرح اسمه شخص ذكي جدًا وستكون صفقة سوبر للزمالك، لقد دربته في وادي دجلة، وإذا انضم للزمالك ستكون (ضربة معلم)".