 ميدو: صفقة الزمالك الجديدة «ضربة معلم».. لقد دربته من قبل في وادي دجلة - بوابة الشروق
الأربعاء 17 أغسطس 2022 12:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

ميدو: صفقة الزمالك الجديدة «ضربة معلم».. لقد دربته من قبل في وادي دجلة

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 12:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 12:30 ص

قال أحمد حسام ميدو مهاجم ومدرب الزمالك الأسبق، إنه حال صحة أنباء تعاقد الأبيض مع إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري، فستكون بمثابة "ضربة معلم".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "المحور": "سيكون إضافة كبيرة، فهو قادر على اللعب في أكثر من مركز، ويمتلك سرعات كبيرة، ويبذل مجهودًا كبيرًا جدًا في الملعب".

وأردف: "نداي سيخدم طريقة فيريرا، خاصة في الهجمات المرتدة بسبب سرعاته، هو لاعب يجيد الالتزام بالأدوار الدفاعية وهداف وصغير السن، لاعب محترف ورائع".

وأتم: "إذا تعاقد الزمالك معه بالفعل، فمن طرح اسمه شخص ذكي جدًا وستكون صفقة سوبر للزمالك، لقد دربته في وادي دجلة، وإذا انضم للزمالك ستكون (ضربة معلم)".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك