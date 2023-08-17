ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في ليبيا إلى 55

ارتفعت حصيلة القتلى جراء أشرس قتال منذ شهور في ليبيا التي مزقتها الحرب إلى 55 قتيلا، حسبما نقلت قناة "الأحرار" التلفزيونية عن المتحدث باسم المركز الليبي لطب الطوارئ اليوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب نحو 150 شخصا.

وأضاف أنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى مكان آمن، بعدما حوصروا بسبب القتال في المناطق السكنية بالعاصمة طرابلس.

وهدأ الموقف منذ مساء أمس الثلاثاء وأعادت المتاجر فتح أبوابها اليوم.

واندلع القتال بين اللواء 444 وقوة الردع والشرطة القضائية على خلفية قبض الأخيرتين على العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 مساء أمس الأول الاثنين من مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع.

وتشهد أحياء العاصمة الليبية طرابلس هدوءا حذرا بعد تسليم العقيد محمود حمزة إلى جهة محايدة، من أجل استكمال التحقيق معه في مذكرة القبض الصادرة بحقه من المدعي العام العسكري.

وتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة القريب أمس الثلاثاء وسط أعمال العنف، كما تم تعليق الدراسة في جامعة طرابلس. وأعلنت الجامعة استئناف المحاضرات يوم السبت المقبل.

ونجحت جهود المفاوضات التي تصدرها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووجهاء وأعيان منطقتي: سوق الجمعة والنواحي الأربعة في تهدئة الأوضاع وإقناع آمر قوة الردع، عبد الرؤوف كارة، بتسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار، بعد رفضه ذلك في اجتماع سابق ليلة البارحة.