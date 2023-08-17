البرلمان الإسباني يجتمع وسط محاولات تشكيل حكومة جديدة

من المقرر أن يجتمع البرلمان الإسباني بمجلسيه اليوم الخميس في جلسة تأسيسية بعد ثلاثة أسابيع ونصف من الانتخابات المبكرة غير الحاسمة في إسبانيا، ومن المرجح أن يكون تشكيل حكومة جديدة أمرا صعبا.

ولم ينجح رئيس الوزراء الاشتراكي المؤقت بيدرو سانشيز ولا زعيم المعارضة المحافظ ألبرتو نونيز فيخو حتى الآن في تشكيل أغلبية حكومية من خلال تحالفات مع الأحزاب الصغيرة. ويتطلب هذا ما لا يقل عن 176 عضوا في مجلس النواب في الجولة الأولى من التصويت.

ومن الواضح أن فيخو، من حزب الشعب، فاز في الانتخابات التي جرت في 23 تموز/يوليو كأقوى قوة ، لكن مع 137 مقعدا لم يرق إلى مستوى التوقعات. كما خسر شريكه المحتمل في الائتلاف، حزب فوكس اليميني الشعبوي، 19 مقعدا ولديه الآن 33 مقعدا فقط.

ويمكن أن ينجح سانشيز في تشكيل حكومة إذا توصل إلى اتفاق، إلى جانب الأحزاب الإقليمية الأخرى، مع حزب "معا لأجل كتالونيا"

التابع للزعيم الانفصالي الكاتالوني كارليس بودجيمون، الذي يعيش في المنفى في بروكسل. ومع ذلك، طالب المجلس العسكري بإجراء استفتاء على استقلال كاتالونيا، وهو ما من المرجح أن يرفضه سانشيز.

وإذا لم ينجح سانشيز ولا فيخو في تشكيل حكومة، فسيتعين إجراء انتخابات أخرى في نهاية العام أو أوائل العام المقبل.