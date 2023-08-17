 الشمال ينتزع تعادلا صعبا مع العربي في الدوري القطري - بوابة الشروق
الخميس 17 أغسطس 2023 1:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
النتـائـج تصويت

الشمال ينتزع تعادلا صعبا مع العربي في الدوري القطري

د ب أ
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 1:46 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 1:46 ص

انتزع الشمال تعادلا صعبا مع مضيفه العربي 1 /1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري نجوم قطر.

وتقدم العربي عن طريق هدف عكسي سجله ماتياس ناني لاعب الشمال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30، قبل أن يسجل علي علوان هدف التعادل للشمال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكانت مباريات الموسم الجديد من الدوري القطري قد انطلقت بمباراة فاز فيها الوكرة على معيذر 3 / صفر، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وتستأنف مباريات الجولة غدا الخميس، من خلال إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الغرافة ومضيفه قطر، فيما يحل الريان ضيفا في الثانية على المرخية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك