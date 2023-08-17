الشمال ينتزع تعادلا صعبا مع العربي في الدوري القطري

انتزع الشمال تعادلا صعبا مع مضيفه العربي 1 /1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري نجوم قطر.

وتقدم العربي عن طريق هدف عكسي سجله ماتياس ناني لاعب الشمال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30، قبل أن يسجل علي علوان هدف التعادل للشمال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكانت مباريات الموسم الجديد من الدوري القطري قد انطلقت بمباراة فاز فيها الوكرة على معيذر 3 / صفر، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وتستأنف مباريات الجولة غدا الخميس، من خلال إقامة مباراتين، تجمع الأولى بين الغرافة ومضيفه قطر، فيما يحل الريان ضيفا في الثانية على المرخية.