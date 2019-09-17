مالطا ترفض قبول 90 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإيطالي

رفضت مالطا، اليوم الثلاثاء، قبول 90 مهاجرا أنقذتهم سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، ما قد يؤدي إلى مواجهة محتملة مع الحكومة الإيطالية الجديدة.

ونقلت شبكة "يورونيوز" عن خفر السواحل الإيطالي أنه تم نقل المهاجرين من قارب غرق قبالة سواحل ليبيا بناء على طلب من مركز تنسيق الإنقاذ المالطي.

وأشار خفر السواحل إلى أن السفينة كانت تقل المهاجرين إلى المياه المالطية، لكن مالطا رفضت إرسال سفينة لنقلهم.

وتأتي الواقعة قبل اجتماع في مالطا الأسبوع المقبل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة آلية جديدة لتوزيع المهاجرين.