وزيرة البيئة: أربع سنوات لإحداث نقلة نوعية في الشارع المصري بالنسبة للمخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن إحداث نقلة نوعية في الشارع المصري بالنسبة للمخلفات، سيستغرق أربع سنوات، لافتة إلى أن الوزارة بدأت هذه العملية منذ العام الماضي.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن منظومة إدارة المخلفات تنقسم إلى جزئين؛ جزء مقدم خدمة ونظير الخدمة، وجزء خاص بالمستثمر والتمويل.

وأشارت إلى أن مقدم الخدمة يقوم بعملية الجمع والنقل للمخلفات والانتقال إلى المحطة الوسيطة، قائلة إن المستثمر يستثمر في المنظومة من خلال إنشاء المصنع أو محطات المعالجة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدولة من الممكن أن تنشئ المصنع، ولكنه بإدارة القطاع الخاص، مضيفة أن المصنع يختص بإخراج منتجات سماد أو وقود بديل أو كهرباء.

وأوضحت أن المرحلة الأخيرة هي الدفن الآمن، وتعود للدولة لأنها ليست مربحة، متابعة: «هناك مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية تقدمت للاستثمار في الموضوع، تم وضع الحافز الاستثماري صح ومدة حق الانتفاع على الأرض، ودراسة الأمر بطريقة اقتصادية وفنية».

وعقدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أولى ورش العمل للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذي تم إقراره من قبل مجلس النواب، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة ووحدات المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / أسيوط / قنا).