 بيراميدز يواجه سبورتنج بدلا من السكة الحديد - بوابة الشروق
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بيراميدز يواجه سبورتنج بدلا من السكة الحديد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:49 م | آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 11:51 م

قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة إيهاب جلال مواجهة فريق نادي سبورتنج السكندري في وديته الأولى بدلا من نادي السكة الحديد الذي كان من المنتظر مواجهته وديا.

وتقرر أن تقام ودية بيراميدز أمام سبورتنج بملعب برج العرب الفرعي في السادسة من مساء غد السبت في إطار تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويرتبط بيراميدز بالتحضير لمواجهة نظيره نادي سموحة على استاد السويس الجديد يوم 24 سبتمبر الجاري في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بجانب التجهيز لانطلاق الدوري ومشوار الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.


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