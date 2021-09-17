إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة، وانقلابها بمفارق قرية مسير بمركز كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عقب اصطدامها بعمود إنارة بمفارق مدخل مدينة مسير، ليتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تبين من التقرير الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من: أحمد محمود داش، 20سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، حسام علي خيرالله، 20 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحيى إبراهيم، 18 سنة، مقيم بقرية القرضا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمح، عادل محمد مرسي، 15 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، محمود يحى انيس، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتم عمل الإشاعات والفحوصات المطلوبة للمصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.