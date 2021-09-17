قال أشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الفيوم، إن الجهاز مول نحو 47 ألف مشروع في المحافظة بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ بدء الجهاز في العمل بالمحافظة بعام 1995، إذ استحوذت منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 60% بينما الاقراض متناهي الصغر بلغ 40%.

جاء ذلك خلال الجولة الختامية التى نظمتها الوكالة الفرنسية فى مصر، لعدد من المشروعات التى تمولها للمرأة في محافظة الفيوم.

ونظمت الوكالة الفرنسية جولة صحفية، بدأت الأحد الماضي، لمتابعة تنفيذ المشروعات التى تقوم بالإشراف عليها وتمويلها، وانتهت أمس الأول.

وردا على سؤال «الشروق»، كشف درويش، عن توفير الجهاز تمويل يبلغ 11.8 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر فقرًا بالريف المصري «حياة كريمة» منذ بداية العام الجاري، إلى جانب الاشتراك في زيارات نحو 67 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق لمعرفة احتياجتهم، كما اشترك الجهاز بالفيوم في تحديد فرص الاستثمار وعقد نحو 8 برامج تدريبية واعداد خطة العمل الخاصة بالمبادرة مع الشركاء.

وأوضح أن الجهاز يقدم خدمات مالية وغير مالية من خلال التدريب وإعداد دراسات الجدوى، مشيرا إلى تسهيل اجراءات اصدار التراخيص من خلال منظومة خدمة الشباك الواحد.

وأكد أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة العقد الأخير الموقع بينهما