نيابة قنا تصرح بدفن مسجل خطر قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت نيابة مركز قنا برئاسة المستشار أيمن قناوي، مدير النيابة، بالتصريح بدفن جثه مسجل خطر، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء ضبطه وإحضاره، منذ أيام.

وواصل الطب الشرعي أعماله فى الحصول على عينات DNA من جثث زوجتي وابنة المتهم واللاتي عُثر عليهن بداخل منزل المتهم في حالة تحلل.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطارا بقيام قوة أمنية بتصفية، محمد. ن. غ (38 سنة) محكوم عليه في 17 جناية وهارب من حكم بالإعدام "قتل عمد" أثناء قيام قوة أمنية بمحاولة ضبطه بادر بإطلاق النار على الشرطة ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقله لمشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وعثر بداخل منزل المتهم على جثتي زوجته وابنته واحتفظ بجثثهن داخل المنزل وهن في حالة تحلل.

كما عثرت قوة الشرطة أثناء تفتيش منزله على قطعتي سلاح رشاش و8 بنادق وكمية من الذخيرة وصديري واقي ومنظار معظم وكمية من المواد المخدرة.