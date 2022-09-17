دراسة تركية: الضوء الأزرق بالهواتف يسبب البلوغ المبكر وضعف الخصوبة عند الفتيات

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل

متحدث الرئاسة: 150 شركة وطنية تعمل في الخط الأول من القطار الكهربائي السريع

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022 المرحلة الثالثة