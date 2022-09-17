الإرياني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم من التدخلات الإيرانية في اليمن

طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام.

وقال الإرياني - ردا على زيارات قيادات ميليشيا الحوثي للعاصمة الإيرانية طهران، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية- إن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تؤكد عدم امتلاكها لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.

وأوضح أن هذه اللقاءات برموز محور الشر الإيراني جاءت لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة.

وشدد على أن ميليشيات الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الأعمى خلف نظام إيران، وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أنها لا تكترث بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين.