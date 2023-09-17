جالطة سراي يفوز على سامسون سبور ويعتلي صدارة الدوري التركي

اعتلى فريق جالطة سراي صدارة الدوري التركي، عقب فوزه على سامسون سبور 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أضنة ديمرسبور على بينديك سبور 3 / صفر ،وتشايكور ريزا سبور على قونيا سبور 2 / 1 ، قيصري سبور على غازي عنتاب 2 / صفر.

وسجل أهداف جالطة سراي كريم أكتورك أوغلو (هدفين) في الدقيقتين السابعة و29 وعبد الكريم بارادكسي في الدقيقة 42 وماورو إيكاردي في الدقيقة 67 ، فيما سجل هدفي سامسون سبور لاندري ديماتا وكارلو هولز في الدقيقتين 46 و61.

ورفع جالطة سراي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام تشايكور ريزا سبور، وتوقف رصيد سامسون سبور عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز أضنة ديمرسبور على بينديك سبور بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها مباين يانج (هدفين) في الدقيقتين 15 و41 وإمري أكبابا في الدقيقة 88.

ورفع أضنة ديمرسبور رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد بينديك سبور عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز تشايكور ريزا سبور على مضيفه قونيا سبور 2 / 1.

وتقدم قونيا سبور بهدف سجله أوجوركان يازجيلي في الدقيقة 34 قبل أن يسجل ريزا سبور هدفين عن طريق جوستافو سوايير في الدقيقة 89 من ركلة جزاء وأدولفو جايش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريزا سبور رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جالطة سراي، وتوقف رصيد قونيا سبور عند ثماني نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الرابعة، فاز قيصري سبور على غازي عنتاب بهدفين نظيفين أحرزهما مامي تيام في الدقيقتين السادسة من ركلة جزاء و89.

ورفع قيصري سبور رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، وظل غازي عنتاب بلا رصيد في قاع الترتيب.