حملات لمتابعة النظافة العامة وتسوية وتمهيد الطرق بمدن وقرى مراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء الرئيسية، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة، وتسوية وتمهيد الطرق أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات، بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، تركيب عدد من المطبات الصناعية على طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي أمام قري التوفيقية، والشعراوية، بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق بالمنيا، بحضور المهندس أحمد حسن مدير مدير الطرق.

كما لفت إلى أنه تم تنفيذ وتركيب المطبات الصناعية مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في إطار تيسير الحركة المرورية للسيارات، وحرصًا على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية.

كما تفقد رئيس المركز شارع الشريف وتفرعاته؛ تمهيدا لرصفه ورفع كفاءته ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2023-2024، بالتنسيق مع هندسة الطرق والكباري؛ وذلك للتيسير على المواطنين.

كما أكد تاج أبو سداح، رئيس مركز أبوقرقاص، قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وتمهيد الطرق بقرية إتليدم، إلى جانب تنفيذ حملة استهدفت صيانة الأعمدة وتركيب الكشافات بقرية بني موسى، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالمركز للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أعمال النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بقرى "كفر عبدالخالق، بني عامر، وعطف حيدر"، حيث تم رفع الأتربة والناتج اليومي للمخلفات من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته للمارة والسيارات.

وفي مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، إن أعمال الصيانة الدورية مستمرة لأعمدة الانارة العامة بالطرق الرئيسية بالمركز والقرى، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة على طريق قرية أولاد الشيخ علي التابعة لمجلس قروي بردنوها، وإصلاح العطل الموجود بالخط وصيانة كشافات الإنارة بالطريق، كما تم تمهيد وتسوية طريق 242 امتداد شارع الثورة في زمام حي غرب المدينة من بداية النافورة وحتى الطريق الدائري باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها.

كما أشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إلى مواصلة الوحدة المحلية لمجلس قروي "نواى، ودروة، وإبشادات" حملاتها لتمهيد الشوارع، حيث شملت طريق قرية "نواى، ودروة، والشيخ شبيكة"، وتم رفع المخلفات بنطاق الوحدات المحلية ونقلها إلى الظهير الصحراوي.