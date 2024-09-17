 نشرها عبر حسابه.. أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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نشرها عبر حسابه.. أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 12:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 12:02 م

ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، جاءت بعنوان «المقاطعة»، وذلك دعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة «إكس»، وأرفقها بمنشور قال فيه: «سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا».

وقالت وكالة «الأناضول» التركية، إن الأغنية التي تحمل عنوان «المقاطعة» أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي يوجال أرزان حاجي أوغولاري.

وسلطت الأغنية الضوء على مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات، إلى جانب دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، كما أظهرت الأغنية لقطات من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.


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