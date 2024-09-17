تعيش الممثلة زينة حالة من النشاط الفني الملحوظ هذا العام، بعد نجاح مسلسل العتاولة والإعلان عن جزء ثاني منه، ظهر اسمها في الأخبار الفنية المتعلقة بأعمال أخرى جديدة تستعد لتصويرها خلال الفترة الحالية، وعلى الرغم أن زينة متواجدة دائماً في موسم دراما رمضان، إلا أن أعمالها السابقة لم تكن تلقى الرواج والانتشار أو بمعنى أدق التريند الذي يبحث عنه الفنانون.

لكن منذ عام 2023 كسرت زينة هذه النقطة وأصبحت الشخصيات التي أدتها في كلا العامين، 2023 و2024، من الشخصيات الملفتة، بفعل جماهيرية الأعمال التي شاركت فيها والشخصية، وسبق ذلك مسلسلها في "الأوف سيزون" على منصة شاهد مع مغني الراب أبيوسف "الليلة واللي فيها"، وحالياً زينة تستعد لـ 3 أعمال جديدة من المتوقع لهم لفت انتباه الجمهور.

الأفيش الأول.. زينة ومحمد سعد

تعاقدت زينة مؤخرًا على بطولة فيلم الدشاش مع محمد سعد، ويعيدهما العمل إلى التعاون سويًا بعد غياب 16 عام منذ أن شاركته البطولة في فيلم بوشكاش عام 2008، وحقق نجاحًا ملحوظًا حينها.

وفيلم الدشاش هو دراما كوميدية اجتماعية، يشارك في بطولته إلى جوار زينة ومحمد سعد، باسم سمرة، ونسرين طافش، ونسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، ورشوان توفيق، ووليد فواز، ومحمد يوسف أوزو، والفيلم من تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

الأفيش الثاني.. بنات الباشا

تشارك زينة في بطولة سينمائية نسائية مرة أخرى، تعيد إلى الأذهان بطولة فيلم واحد صحيح للمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث أعلن عن إنطلاق تصوير فيلم بنات الباشا، وهو معالجة سينمائية لرواية الكاتبة نورا ناجي التي تحمل نفس الاسم ونُشرت عام 2017.

والفيلم يدور في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصيات نسائية يجمعهن مكان واحد "بيوتي سنتر"، ولكل منهن قصة خاصة ترتبط بهذا المكان وصاحبه.

الأفيش الثالث.. زينة والسقا

وتستعد زينة للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى مع فريق عمل مسلسل العتاولة، بعد الإعلان عن جزء ثاني منه، وانضمام أبطال جدد، مثل النجمة فيفي عبده، وتلعب ضمن أحداث العمل شخصية الطباخة حنة وهي زوجة نصار فتيحة الذي يقدم شخصيته أحمد السقا.

العتاولة 2، من المقرر عرضه في رمضان 2025، ويدور في إطار اجتماعي شعبي، من بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.