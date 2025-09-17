الجامعة العربية تناقش التحضيرات لعقد القمة العربية الروسية الأولى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية – الروسية الأولى، والمقرر عقدها بموسكو، في 15 أكتوبر.

وترأس الاجتماع السفير د. قحطان طه خلف، سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية (رئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة).

وترأس وفد الأمانة العامة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالقمة ومناقشة كل من البيان الختامي وخطة العمل المقرر اعتمادهما خلالها.

وقد أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير الدكتور خالد منزلاوي أن القمة العربية – الروسية الأولى تعد نقلة نوعية في مسار العلاقات العربية – الروسية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أن مخرجات القمة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بما يلبي تطلعات شعوب الجانبين.

وقد ثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود الحثيثة التي تبذلها العراق والأمانة العامة في سبيل إنجاح اعمال القمة العربية – الروسية الأولى، متطلعين الى دفع التعاون العربي- الروسي المشترك إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المتبادلة.