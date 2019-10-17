لبنان: إحالة 37 إرهابيا في قضايا مختلفة إلى المحكمة العسكرية

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، 37 إرهابيا إلى المحكمة العسكرية في 5 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى مجموعات وتنظيمات إرهابية مسلحة، واستهداف وحدات من الجيش اللبناني بعمليات عدائية، وارتكاب جرائم إرهابية داخل لبنان وفي الأراضي السورية.

وتضمنت القضية الأولى 6 متهمين لبنانيين انضموا إلى جماعة إرهابية تحت اسم مجموعة (أسامة منصور) ، وهو إرهابي بارز كان يقود العمليات الإرهابية والعدائية ضد الجيش اللبناني في مدينة طرابلس شمالي البلاد قبل عدة سنوات.

وأسند قاضي التحقيق العسكري فادي صوان إلى المتهمين الستة قيامهم بالانخراط في عمليات قتالية وعدائية ضد وحدات من الجيش اللبناني في مدينة طرابلس، وحيازة وإحراز أسلحة نارية حربية وذخائر مما تستعمل عليها تنفيذا لأغراض إرهابية.

وشملت القضية الثانية 16 متهما سوريا من عناصر تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، لقيامهم بالاشتراك في العمليات القتالية ضد القوات المسلحة اللبنانية في مدينة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق البلاد) عام 2014.

وجاء بالقضية الثالثة أن 9 متهمين سوريين قد انضموا أيضا إلى تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي، وشاركوا في العمليات القتالية والعدائية للتنظيم داخل الأراضي السورية ضد قوات الجيش السوري.

وتضمنت القضية الرابعة متهما واحدا يحمل الجنسية السورية، وتبين انضمامه إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، وقيامه بالقتال ضمن صفوف التنظيم ضد القوات المسلحة السورية داخل الأراضي السورية.

كما اتهمت السلطات القضائية 5 متهمين فلسطينيين بالانضمام إلى مجموعة مسلحة داخل مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الفصائل الفلسطينية داخل المخيم، وإطلاق النيران من أسلحة نارية آلية على نحو من شأنه ترويع الآمنين داخل المخيم.