وزير الإعلام السوداني يفتتح معرض الخرطوم الدولي للكتاب

افتتح وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، مساء اليوم الخميس، الدورة الخامسة عشر لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، بمشاركة 200 دار نشر من السودان وعدة دول أخرى، من بينها مصر.

وحضر حفل افتتاح المعرض وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان علم الدين عبد الله أبشر، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام السودانية الرشيد سعيد، ووكيل وزارة الثقافة رئيس الهيئة العليا للمعرض جراهام عبد القادر، والسفير المصري في السودان حسام عيسى، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في السودان.

وتفقد وزير الإعلام السوداني، يرافقه السفير المصري، وعدد من المسئولين السودانيين، الأجنحة المختلفة في معرض الكتاب.

وقال وزير الإعلام - خلال كلمته في افتتاح المعرض - "إن الشعب السوداني هو من جعل هذا المعرض ممكنا بتضحياته.. الإعداد للمعرض هذا العام كان صعبا بسبب ظروف البلاد، لكن قررنا في وزارة الثقافة أن نمضي في افتتاح المعرض مهما كانت الصعوبات".. معربا عن شكره للدول الشقيقة التي شاركت في المعرض، وحملت مع السودان نفس الرسالة، وصمموا على مشاركة الشعب السوداني معرضه.

وأضاف أن المعرض هذا العام حقق انفتاحا كبيرا على مختلف جوانب الفكر والثقافة والمعرفة، مشددا على أنه لا قيود على تبادل المعرفة.

وأوضح أن المعرض هذا العام يشهد برنامجا مغايرا وعظيما يحتفي بالثورة والثوار، والتغير الذي حدث في السودان، لافتا إلى أن المعرض يستضيف هذا العام، كتابا وشعراء من خارج السودان، سيشاركون في الندوات التي تعقد على عامش المعرض.

وتعهد وزير الإعلام بأن يشهد السودان في الفترة المقبلة، حراكا ثقافيا وأدبيا وفكريا كبيرا، وأن تزيل السودان العام المقبل أية صعوبات واجهت المشاركة في المعرض الحالي.

بدوره، قال وكيل وزارة الثقافة رئيس الهيئة العليا للمعرض جراهام عبد القادر، إن عبقرية الشعب السوداني، جعلته يستطيع أن يقفز إلى الاستقرار والسلام، ويحقق وحدة شعب السودان.