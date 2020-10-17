اعتقال العديد من النساء والطلاب خلال احتجاجات في بيلاروس

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اعتقلت السلطات في بيلاروس العديد من النساء والطلاب خلال الاحتجاجات التي تجددت ضد رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة تيلجرام الإخبارية، اليوم السبت، قوات أمن ملثمة وهي تقوم بالإمساك بالمتظاهرين السلميين وتقتادهم.

وكان أكثر المعتقلين من الشباب الذين تحفظت عليهم الشرطة.

وأظهرت الصور أيضا العشرات من عربات نقل السجناء داخل العاصمة مينسك.

وتحدث مركز "ويسنا" لحقوق الإنسان في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم عن اعتقال حوالي 30 شخصا.

وسار مئات من النساء والطلاب في مجموعات كبيرة في شوارع العاصمة مينسك.

وكان يوما السبت من الأسبوعين الماضيين شهدا خروج النساء في مجموعات صغيرة فقط للحيلولة دون وقوع عمليات اعتقال.

وفي هذه المرة انضم الطلاب أيضا للمظاهرات ضد لوكاشينكو، والتي توافقت أيضا مع بداية الفصل الدراسي الشتوي.

ولوح كثيرون بالعلم التاريخي الأبيض والأحمر والأبيض وهي ألوان علم الثورة في بيلاروس.

وكتبت الناشطة الحقوقية المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا على تيلجرام قائلة: "إن تضامن النساء والطلاب يعد قوة عظيمة ومشرقة".