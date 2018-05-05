شوقي: القنوات التعليمية ستبدأ البث غدا على تردد 12303 من الساعة 8 صباحا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القنوات التعليمية "مدرستنا" للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي هي المصدر الأساسي للتعلم والعمود الفقري للدراسة هذا العام، بالإضافة إلى مجموعات التقوية وأيضا المنصات التعليمية الإلكترونية، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها مصر بسبب ظروف كورونا.

وقال الوزير، عبر فيديو مصور نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم، إن الحضور بالمدرسة سيكون لدراسة المواد خارج المجموع، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من الطلاب حول النقاط التي لم يتم فهمها من القنوات التعليمية وأيضا لممارسة الأنشطة الرياضية والطلابية.

وأضاف أن القنوات التعليمية ستبدأ البث غدا الأحد على تردد 12303 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، على أن تكون الإعادة على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مصادر أخرى للتعلم مثل المكتبة الإلكترونية وهي مكتبة تفاعلية يتم من خلالها شرح الدروس وتضم صورا وفيديوهات تعليمية ومقالات للمساعدة في عمليات التعلم وأيضا منصة ادومود الافتراضية للتواصل مع المعلم بسهولة، ومكتبة الدروس الإلكترونية للصفين الثالث الإعدادي والثانوي وتضم شرحا وافيا للدروس المختلفة والتدريب على طرق الإجابة على الأسئلة الجديدة.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة انتهت من إعداد الجداول التبادلية على مستوى كل مدرسة وحرصت من خلال تلك الجداول على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، مشيرا إلى أن الأولوية في الحضور للصفوف من kg1 وحتي الصف الثالث الإبتدائي وتم توزيع باقي الأيام على المراحل الأخرى والتي تتراوح بين يومين وثلاثة أيام ومن الممكن زيادتها حسب كثافة الطلاب في كل مدرسة.

وأكد الوزير أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وهناك تعليمات سيتم تطبيقها على مدار اليوم الدراسي، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت عن خطة الغلق التي تبدأ بفصل دراسي وحتي إغلاق المدرسة كل هذا يتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والصحة.

ولفت إلى أن الوزارة وزعت 3 أجهزة لقياس درجة الحرارة على 60 ألف مدرسة، مطالبا الطلاب بعدم الحضور إلى المدرسة في حال ظهور أي أعراض كارتقاع في درجة الحرارة أو اشتباه حفاظا علي صحة الجميع.

وقال الوزير إن الوزارة أطلقت خدمة كول سنتر عن طريق الواتس آب لتلقي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على الرقم 01148970610 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، داعيا الجميع إلى الالتزام بإرسال الشكاوى خلال هذا التوقيت حتي تتمكن قيادات الوزارة من الرد على الجميع.

وكشف الوزير خلال الفيديو المصور عن إطلاق الوزارة لمنصة المناهج الرقمية المرتبطة ببنك المعرفة المصري لطلاب الثانوية العامة وتضم مصادر متنوعة من المواد التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تحميل كتب الصف الثالث الثانوي مساء اليوم السبت بالإضافة إلى تحديث كتب الصفين الأول والثاني الثانوي على المنصة.

وأوضح الوزير أن هناك أيضا مكتبة الدروس الإلكترونية التعليمية وسيتم إطلاقها في الأول من ديسمبر المقبل لطلاب الصفين الثالث الإعدادي والثانوي، كما سيكون هناك بريد الكتروني موحد لكل الطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي يمكن من خلاله الدخول إلى المنصات التعليمية المختلفة وذلك بالتعاون مع شركة ميكروسوفت، حيث يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والكود الخاص به حتى يتمكن من إنشاء حسابه الإلكتروني والتعامل مع المنصات الإلكترونية.