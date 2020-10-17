أعداد كبيرة من النساء والطلاب يتظاهرون ضد رئيس بيلاروس

خرجت أعداد كبيرة من النساء والطلاب للتظاهر ضد رئيس بيلاروس، الكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت ولكن قوات الامن قامت بابعادهم أو تم اعتقالهم من قبل الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو على تطبيق "تليجرام" متظاهرين سلميين، يتم القبض عليهم أو إبعادهم من المظاهرات، بينما ذكرت جماعة "فياسنا" الحقوقية أن 15 شخصا على الأقل تم احتجازهم.

وأظهرت صور من الاحتجاج من مينسك عشرات من السيارات التي كانت تنقل المعتقلين. وتم احتجاز شباب بشكل خاص من جانب الشرطة.

وتتواصل الاحتجاجات منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أغسطس، والتي أعلن لوكاشينكو أنه حصل على 80% من الأصوات فيها، بينما تقول المعارضة إن الفائز الحقيقي هي الزعيمة المنفية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ولم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات. ويقود لوكاشينكو 66 عاما بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تقع بين روسيا، وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ أكثر من ربع قرن، ولم يتسامح سوى مع قدر ضئيل من المعارضة.