وزير الاقتصاد الألماني يرفض التكهنات بحصول الدولة على حصة بشركة تيسنكروب المتعثرة

رفض وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، التكهنات التى تشير إلى أن الدولة في ألمانيا تخطط للحصول على حصة في شركة إنتاج الصلب المتعثرة "تيسنكروب إيه جى" معربا عن معارضته لتأميم الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن ألتماير قوله في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج الألمانية، حول التكهنات الخاصة بحصول الدولة على حصة في الشركة "نحن على استعداد لإتاحة الأموال العامة من أجل إعادة الهيكلة الضخمة لصناعة الصلب باتجاه صناعة صلب ذات مناخ محايد".

وأضاف وزير الاقتصاد: "وبالطبع فإن برامج مساعدتنا ستكون متاحة أيضًا إذا كانت هناك حاجة للسيولة".

وأوضحت فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج، أن ألتماير لم يرغب في التعليق على عرض الاستحواذ على وحدة الصلب لتسينكروب من جانب مجموعة "ليبرتى ستيل" البريطانية.

وأعلنت مجموعة ليبرتى التى يرأس مجلس إدارتها سانجيف جوبتا أنها قدمت عرضا استرشاديا غير ملزم لوحدة الصلب لتيسنكروب، في وقت تواصل فيه الشركة الألمانية جهود إعادة الهيكلة لضمان النجاة والخروج من عثرتها.

وسجلت أسهم تيسنكروب ارتفاعا في البورصة أمس الجمعة بعد ورود أنباء عن أن عرض الاستحواذ بات وشيكا.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجارى عن تكبدها خسائر كبيرة في الربع المالي الثالث على خلفية انتشار وباء كورونا.

وأوضحت الشركة أنها بدون صفقة المصاعد التي تم بيعها مؤخرا- سجلت صافي خسائر بقيمة 819 مليون يورو في الفترة بين شهر أبريل ويونيو الماضيين.

وبالنسبة للربع الرابع من العام المالي، تتوقع الشركة الألمانية تطورا مستقرا أو تحسنا طفيفا في جميع القطاعات تقريبا مقارنة بالربع الماضي، ولكنها أشارت إلى أنه من المحتمل استثناء قطاع الصلب من ذلك.