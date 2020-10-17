ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.9%، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8.05 مليون حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 0.7%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 871 ألفًا و783 حالة، بزيادة نسبتها 0.4% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية نورث داكوتا زيادة بنسبة 5.4% في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 31 ألفًا و261 حالة.