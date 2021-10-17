بريطانيون يشاركون في وقفة ليلية على ضوء الشموع تكريما للبرلمانى الراحل ديفيد أميس

شارك مئات الأشخاص في وقفة ليلية على ضوء الشموع تكريما لروح النائب البرلمانى الراحل سير ديفيد أميس، الذي تم طعنه حتى الموت أثناء لقائه بالناخبين.

وتجمعت حشود تحمل مصابيح وشموع في الظلام في ملعب بيلفيرز الرياضي في "لي أون سي" في إسيكس اليوم السبت لتكريم السير ديفيد الذي قتل أمس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وكانت مروحية إسعاف قد هبطت أمس في ذات الملعب، حيث حاول المسعفون إنقاذ السير ديفيد في كنيسة بلفيرز الميثودية القريبة دون جدوى.

وألقى آلان دير، عضو مجلس ساوثيند، كلمة خلال الوقفة الليلية أمام الحضور .