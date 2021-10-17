 بريطانيون يشاركون في وقفة ليلية على ضوء الشموع تكريما للبرلمانى الراحل ديفيد أميس - بوابة الشروق
الأحد 17 أكتوبر 2021 2:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

بريطانيون يشاركون في وقفة ليلية على ضوء الشموع تكريما للبرلمانى الراحل ديفيد أميس

د ب أ
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 2:35 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 2:35 ص

 شارك مئات الأشخاص في وقفة ليلية على ضوء الشموع تكريما لروح النائب البرلمانى الراحل سير ديفيد أميس، الذي تم طعنه حتى الموت أثناء لقائه بالناخبين.

وتجمعت حشود تحمل مصابيح وشموع في الظلام في ملعب بيلفيرز الرياضي في "لي أون سي" في إسيكس اليوم السبت لتكريم السير ديفيد الذي قتل أمس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وكانت مروحية إسعاف قد هبطت أمس في ذات الملعب، حيث حاول المسعفون إنقاذ السير ديفيد في كنيسة بلفيرز الميثودية القريبة دون جدوى.

وألقى آلان دير، عضو مجلس ساوثيند، كلمة خلال الوقفة الليلية أمام الحضور .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك