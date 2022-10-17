 ضبط 5.6 طن أرز شعير داخل مخزن مخالف بالبحيرة - بوابة الشروق
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ضبط 5.6 طن أرز شعير داخل مخزن مخالف بالبحيرة

خميس البرعي
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:46 ص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، حملة بمركز كفر الدوار أسفرت عن ضبط 5 أطنان و665 كيلو أرز شعير داخل مخزن، تم تجميعها بغرض الحجب عن التداول بالأسواق واحتكار سلعة استراتيجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين، مع تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز، وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء، كما ناشدت المحافظة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.

وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم وتشدد على الإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

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