مصادر دبلوماسية لـ«د ب أ»: ولي العهد السعودي لم يطلب لقاء بايدن خلال قمة مجموعة العشرين

أكدت مصادر دبلوماسية سعودية وخليجية في الرياض، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يطلب عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس لديه أي نية للقائه خلال قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر المقبل.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أن جدول لقاءات ولي العهد السعودي لا يشمل أي لقاء مع الرئيس بايدن.

وأوضحت أن الأمير محمد سيلتقي خلال تواجده في إندونيسيا عددا من قادة دول العشرين بينهم رؤساء روسيا والصين والهند وآخرين قبل أن يقوم بجولة تقوده إلى عدد من الدول الآسيوية، من بينها مشاركته في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" الذي يضم 21 دولة بالعاصمة التايلاندية بانكوك يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

كان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان قد أعلن أمس الأحد، أن بايدن ليس لديه أي نية للقاء ولي العهد السعودي خلال قمة العشرين على خلفية تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.