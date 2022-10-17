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توج مولده بلقب الدوري النرويجي هذا الموسم، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم الحالي.

وعزز الفريق السابق للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقعه على صدارة جدول ترتيب الدوري النرويجي، عقب فوزه 1 / صفر على ليلستروم إي كيه.

ويتقدم مولده حاليا بفارق 15 نقطة أمام أقرب ملاحقيه فريق بودو/جليمت.

وبات هذا هو اللقب الخامس لمولده في تاريخه بالبطولة، والأول منذ عام 2019.

يذكر أن هالاند لعب مع فريقه مولده، الذي يتواجد في غرب النرويج، قبل أن ينتقل إلى ريد بول سالزبورج النمساوي مطلع عام 2019.

يشار إلى أن بطولة الدوري النرويجي تقام بين فصلي الربيع والخريف، بسبب البرد القارس في البلاد خلال فصل الشتاء.