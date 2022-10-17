أوكرانيا: روسيا تقصف منشأة البنية التحتية للطاقة في دنيبروبتروفسك وسومي

ذكرت الإدارات العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك وسومي الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت منشأة البنية التحتية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بالصواريخ جراد ميلرز والمدفعية الثقيلة طوال الليل.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن رئيس الإدارة في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو قوله "دمرت وحدات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ روسية، لكن أصاب صاروخ منشأة بنية تحتية للطاقة حيث اندلع حريق هائل هناك، وتعمل جميع الخدمات في الموقع".

كما تعرضت منطقة نيكوبول لنيران المدفعية الثقيلة من طراز جراد ميلرز، وتضررت المنازل في عدة مجتمعات وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى.

وفي سياق متصل، شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا على منشآت البنية التحتية الحيوية في منطقة سومي صباح اليوم الإثنين.

وقال رئيس الإدارة في سومي دميترو تشيفيتسكي، "تم إطلاق هجوم صاروخي على مرافق البنية التحتية الحيوية، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أن القوات الروسية قصفت مواقع أوكرانية على عدة جبهات منها أهداف في مدن بمناطق خاركيف ودونيتسك وخيرسون .

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" عن بيان أصدرته الهيئة إن المقاتلين الأوكرانيين يصدون محاولات تقدم القوات الروسية نحو باخموت في معارك عنيفة في دونيتسك وأفدييفكا وفي محيطها، وأضاف أن روسيا تحاول الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتًا، وكبح تحركات قوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة، وشن هجوم في اتجاهات باخموت وأفدييفكا.

وتابع أن الجيش الروسي يقصف المواقع الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله، ويعزز مواقعه وخطوطه الدفاعية في اتجاهات معينة، ويقوم باستطلاع جوي، ويضرب البنى التحتية الحيوية والمنازل المدنية، منتهكا بذلك أعراف القانون الإنساني الدولي، وقوانين الحرب وأعرافها.

وخلال أمس، شن الجيش الروسي ضربتين صاروخيتين و26 ضربة جوية وأكثر من 80 هجومًا من طراز ميلرز، وشنت روسيا هجوما على أكثر من 20 منطقة، بما في ذلك بيلوبيليا في "سومي" وسلوفيانسك وبافليفكا ونوفوسيلكا في "دونيتسك" ومارانيتس في منطقة "دنيبروبتروفسك" وبرافدين وبيلوهيركا في منطقة "خيرسون".

وهاجم الجيش الروسي، ميكولايف بـ 15 طائرة بدون طيار كاميكازي وتم إسقاط 11 منها من قبل المدافعين الأوكرانيين.

وفي اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسكي، لم يتغير الوضع، ولا يزال هناك تهديد بضربات صاروخية وضربات جوية، فضلاً عن استخدام طائرات شاهد -136 القتالية بدون طيار، من أراضي جمهورية بيلاروسيا.

وصدت القوات الأوكرانية، الهجمات الروسية في مناطق تورسك وسبيرن وسوليدار وباخموت ومايورسك وفوديان وكراسنوهوريفكا ومارينكا ونوفوميكايليفكا في منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما شنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أكثر من 30 ضربة أمس .

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في تصريحات له أمس الأحد، إن معارك عنيفة تدور حاليا في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس، مشيرا إلى أن مدينة باخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية .

واحتدم القتال بشكل خاص في مطلع الأسبوع بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك في الشرق وفي إقليم خيرسون المهم استراتيجيا في الجنوب، وهي 3 من أربع مناطق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها لبلاده الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات في دونيتسك مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين في قصف أوكراني استهدف أحياء سكنية في المدينة.

وأضافت السلطات ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن القوات الأوكرانية استخدمت في قصفها صواريخ "هيمارس" الأمريكية، مشيرة إلى أن أحد الصواريخ سقط على مبنى الإدارة المحلية وتسبب في حدوث أضرار كبيرة بالمبنى.

من جانبه ، قال عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين إن مبنى الإدارة المحلية كان يضم أشخاصا بداخله، مضيفا أن المصابين الذي سقطوا جراء القصف حالاتهم متفاوتة.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.



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