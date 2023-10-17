التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات «يورو 2024»

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الرسمي لمنتخب الأسود الثلاثة لمواجهة إيطاليا، في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» على ملعب ويمبلي.

ويحتل المنتخب الإنجليزي، قبل مباراة اليوم، المركز الأول في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بعدما خاض 5 مباريات منذ انطلاق مرحلة التصفيات، بينما يأتي منتخب إيطاليا في المركز الثاني برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات خاضها منذ التصفيات.

ويدخل المنتخب الإنجليزي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير وكيران تريبيير.

خط الوسط: كالفين فيليبس، ديكلان رايس وجود بيلينجهام.

الهجوم: ماركوس راشفورد، فيل فودين وهاري كين.

من جهته، أعلن سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، تشكيل منتخب الأزوري لمباراة اليوم، حيث يدخل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، سكالفيني، أتشيربي وأودوجي.

خط الوسط: فراتيسي، كريستانتي ونيكولا باريلا.

الهجوم: بيراردي، سكاماكا وستيفان الشعراوي.