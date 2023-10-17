قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن العمل مستمر وجارٍ لتجهيز وفرش وحدة النجيلة البحرية التابعة لإدارة النجيلة الصحية، استعداداً لافتتاحها قريباً، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء المنطقة والقرى المجاورة لها.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة، الوحدة ميدانياً على رأس فريق من مديرية الصحة؛ للوقوف على الاحتياجات للعمل على توفيرها.

وأشار إلى أن الوحدة استقبلت في وقت سابق بعض التجهيزات الواردة من مخازن وزارة الصحة والسكان، وبدعم متواصل من المحافظة، وجارٍ استكمال باقي التجهيزات في الفترة القليلة القادمة.