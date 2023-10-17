كولر يفرض قرارا استثنائيا على ثنائي الأهلي

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فرض مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قرارا استثنائيا على ثنائي الفريق، في مران اليوم المسائي.

حرص كولر على الحديث مع الدوليين على هامش مران الفريق، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر بالإمارات ضمن الأجندة الدولية.

وبعد الجلسة السريعة، قرر المدرب السويسري إشراك الثنائي أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا في التدريبات الجماعية، فيما خاض باقي اللاعبين الدوليين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

فضل كولر إراحة السداسي، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وحسين الشحات، الذين اكتفوا بأداء تدريبات بدنية خفيفة بعد العودة، مساء اليوم الثلاثاء، من معسكر المنتخب في مدينة العين الإماراتية.

في المقابل، خاض باقي اللاعبين فقرة إحماء وتدريبات بدنية في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

أما مدرب الحراس، ميشيل يانكون، عمل على تجهيز الثنائي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، والثنائي الواعد طارق حسن (20 عاما)، وعمر كامل (17 عاما) في ظل غياب محمد الشناوي.

بينما واصل الثنائي كريم فؤاد ومحمود متولي تنفيذ البرنامج التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.