إسرائيل تحقق مع آلاف العمال الفلسطينيين بشبهة مساعدة حماس في عملية طوفان الأقصى

أفادت وسائل إعلام عبرية، بان سلطات الاحتلال تحقق مع آلاف الفلسطينيين على خلفية عملية طوفان الأقصى.



وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية، في نبأ عاجل، بثته على قناتها، إن أربعة آلاف عامل فلسطيني معتقلون للتحقيق معهم بشبهة مساعدة حماس في هجوم 7 أكتوبر.



وعملية طوفان الأقصى نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في السابع من أكتوبر.



ولم تستفق إسرائيل من صدمتها حتى الآن، وذلك بعدما تمكنت المقاومة من إنزال خسائر ساحقة بالاحتلال في غضون ساعات قليلة.



وفيما يواصل جيش الاحتلال الرد على هذه العملية، عبر عدوان مروع على قطاع غزة، يؤكد محللون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطيل أمد المعركة على هذا النحو المروع للتغطية على الفشل الأمني الإسرائيلي الذريع.



ففي قطاع غزة، تتواصل المجازر الإسرائيلية ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.



وفيما يقول جيش الاحتلال إن ضرباته تستهدف القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، إلا أن الغارات العنيفة تنهال على البنايات السكنية ما أدّى إلى استشهاد قرابة الثلاثة آلاف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال.