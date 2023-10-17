مندوب الصين بعد إفشال مشروع قرار روسي حول غزة: قلقون وندعو إسرائيل لوقف العقاب الجماعي

دعا المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جونغ، لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وذلك عقب إفشال المجلس مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار بغزة.

وقال تشانغ جونغ: "ندعو لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ونعرب عن قلقنا بشأن قرار إسرائيل محاصرة قطاع غزة".

وأضاف المندوب الصيني: "ندعو إسرائيل إلى وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة، وحماية المدنيين يجب أن تكون أولوية لجميع الأطراف".

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، فلم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، إذ صوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".

وكانت قد وزعت روسيا، يوم الجمعة الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية.

وبحسب المشروع الروسي، يدعو المجلس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق.