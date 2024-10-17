الجزيرة: النيران لا تزال مشتعلة في مركز الإيواء بمخيم جباليا بسبب عجز الدفاع المدني عن الوصول إليه

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قال مراسل فضائية «الجزيرة»، إن النيران لا تزال مشتعلة في مركز الإيواء بمخيم جباليا؛ بسبب عجز الدفاع المدني عن الوصول إليه.

ونوه أن طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول إلى الشهداء والمصابين في المدرسة المستهدفة في جباليا، وذلك حسبما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

واستُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى أن الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة.

تغطية صحفية: مجزرة جديدة بعد قصف الاحتلال لمدرسة أبو حسين التي تؤوي أعداد كبيرة من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/NfmzYMhF2i — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2024