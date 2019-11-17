طرح تذاكر حضور فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي للجماهير عبر موقع «تذكرتي»

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان، طرح تذاكر الدورة الـ41 للمهرجان المقرر انطلاقها بدءًا من يوم 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، للجماهير إليكترونيًا عبر موقع "تذكرتي"، فضلًا عن إتاحتها بدار الأوبرا المصرية بداية من 19 نوفمبر الجاري، وفي سينما "الزمالك" وسينما "كريم" بداية من يوم 21 من الشهر ذاته.



وقررت إدارة المهرجان أن تكون أيام المهرجان التسعة مفتوحة للجماهير، حيث يشارك في المهرجان هذا العام، 150 فيلما يمثلون 63 دولة.

وأتاح موقع "تذكرتي" للجماهير المصرية، تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في مصر خلال يونيو الماضي، كما يتيح للجماهير أيضًا تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا التي تقام في مصر حاليًا.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ41، المخرج شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله؛ تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة.

كما سيشهد المهرجان تكريم الفنانة منة شلبي؛ تقديرا لمسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن تحمل جائزة الجماهير في المهرجان هذا العام اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي تقرر إطلاق اسمه أيضًا على الدورة الـ41 للمهرجان.

والمكسيك هي ضيف شرف المهرجان هذا العام، ومن المنتظر عرض أكثر من 30 فيلما للمرة الأولى بالمهرجان الذي سيشهد أيضًا التوقيع على ميثاق للمساواة بين الرجال والنساء.