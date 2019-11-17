قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «القارة الإفريقية مظلومة وهو الملف الذي حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمرات الخارجية خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس السبت، أن المشكلة تكمن في قضية منح النقود لمصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن ما تمنحه مصر للدول الأوروبية والولايات المتحدة أكبر مما تتلقيه منها.

وأوضح أن «كل يورو تنفقه أوروبا في مصر، يتم شراؤه بـ101 يورو، وكذلك تقوم مصر بشراء 66 ضعف ما تمنحه الولايات المتحدة لها»، لافتًا إلى أن «إفريقيا يخرج منها نقود لسداد ديونها ودفع الواردات أكثر مما تحصل به على قيمة صادرتها واستثماراتها من الدول الأوروبية»، بحسب قوله.

وأشار إلى أن المبادرة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدخول إلى إفريقيا بالخبرة المصرية، وخبرة الصندوق المصري للاستثمار، ساهم في تشجيع أوروبا والصين على منح التمويل للصندوق، مشيرًا إلى موافقة السفير الصيني منذ أسبوعين بالمساهمة في أي مشاريع ترشحها مصر للتحقيق بالقارة الإفريقية، على حد ذكره.