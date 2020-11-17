مهاجم مصر المقاصة المخضرم ينتقل إلى وادي دجلة

تعاقد نادي وادي دجلة، مع صلاح أمين، مهاجم مصر المقاصة لمدة موسمين قادمين خلال الميركاتو الجاري قبل غلق لجنة القيد بنهاية الشهر الجاري.

وقال محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة في تصريحات صحفية: "صلاح أمين أصبح لاعباً في صفوف الفريق في الموسم الجديد، لتدعيم خط الهجوم بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو".

ويملك صلاح أمين، 39 عامًا، مسيرة طويلة شهدت عدة محطات بدأت باللعب لنادي القناة، والإسماعيلي، وطلائع الجيش، وسموحة، والإنتاج الحربي، والنجوم، ومصر المقاصة، وسجل 72 هدفًا خلال مسيرته في الدوري المصري.

وكان وادي دجلة تعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسوان، بجانب التونسي إيهاب المباركي ورضا عبد العال لاعب فريق بني سويف.