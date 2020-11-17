الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على عبوات ناسفة في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على حقل من العبوات الناسفة في الجانب الإسرائيلي من الجولان.



وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر: "عثرت قوات جيش الدفاع على حقل للعبوات الناسفة، قبل قليل، بالقرب من الحدود مع سورية جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف أدرعي أن قوات هندسية قامت بتفكيك العبوات الناسفة، بالقرب من منطقة سبق أن أحبط الجيش الإسرائيلي محاولة لزرع عبوات ناسفة بها قبل ثلاثة أشهر.



وشدد على أنه يعتبر النظام السوري مسئولًا عن كل عمل تخريبي ينطلق من أراضيه، ولن يتسامح مع أي محاولة من شأنها المساس بسيادة إسرائيل.